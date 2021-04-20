林嘉麒：港股重上29100點　後市會點發展？

踏入第二季，港股缺乏焦點，恒指過去數星期處於極悶的情況，走勢介乎支持100天線及上方阻力50天線，上下區間波幅700至800點。昨日(19日)終於略見突破，恒指一度重上50天線以上，高見29,300點水平，最後雖然未能收復，但總算重上29,000及29,100收市。恒指連續兩個交易日高低位向上移，代表反彈勢頭未變。今日(20日)是關鍵，假如再向上挑戰高位29,319以上，同時低位不跌穿28,806，恒指走勢短期應再上試3月18日的陽燭水平，目標為29,575，亦是熊證重貨區。本周焦點繼續是美企首季業績，與此同時，港股也踏入首季業績的較繁忙的一個星期。

在此先提及虛擬貨幣近期的形勢，過去數天，比特幣走勢非常波動。事緣土耳其指虛擬貨幣的市值波動，數碼錢包可以被盜用，或進行非法事宜，而且有關交易不能撤銷，因此土耳其當局上周曾要求調查虛擬貨幣的持有情況，亦禁止透過虛擬貨幣進行交易。同時，消息又指，印度政府亦擬將禁止虛擬貨幣，更對國內交易或持有此類資產的人處罰，亦美國財政部將指控數家金融機構使用虛擬貨幣洗錢所影響。

比特幣上周曾在短短30分鐘，從58,770美元，跌到52,810美元，跌幅高達10%，市值蒸發超過千億美元。有指投資者損失慘重， 24小時合計有47萬多人爆倉，最大單筆爆倉價值達4,694萬美元，總爆倉金額60.72億美元。雖然比特幣與股市或債市相關係數未必太高，惟過去曾經歷多次單一資產價格一旦出現崩盤，其他與錢有關的也會迎來一輪暴跌，因此投資者要密切留意情況。

相比中港股市，美股明顯跑嬴，除了聯儲局無限放水支持，白宮一連串財政政策刺激，也是利好。再者，本土消費開支是經濟復甦的動力之一。評級機構穆迪估算，截至今年第一季，各國家庭因為疫情減少消費，結果累積約五萬四千億美元額外儲蓄、相當於全球經濟總量百分之6以上，當中以北美和歐洲較多。

根據消費信心指標顯示，如果商店、餐廳等重開，消費者已願意重新光顧。假設花費約三分一額外儲蓄已能令全球經濟增長今明兩年加快超過2個百分點，當然這個是樂觀假設。高盛睇法較悲觀，近三分二美國的額外財富在最有錢的四成人口手上，由於他們較傾向儲蓄，所以實際刺激經濟的力度可能沒有帳面那麼高。的確，疫情造成包括部分職位永久流失、龐大債務惡化，地方、種族、貧富不均等都會長期影響全球經濟。事實上，在疫情後貧富懸殊情況更見嚴重。不過，美股已成功造成財富效應，有錢人的消費意欲應該是十分高漲，就算只有那四成有錢人消費，整體消費力持續，數據出來好了，股市又會繼續升，良性循環相信可持續。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)