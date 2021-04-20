陳正犖：內地今年增長預測調升至8.8%

我們將內地今年經濟增長預測調高至8.8%，增長動力高峰或在第二季出現。貿易和房地產行業更具抗跌力，支持首季經濟增長高於我們預測，短期內中國出口將繼續處於有利位置，或從美國加推財政刺激措施帶來的傳導效應中受惠。

隨着就業市場持續改善，居民收入增長應趕上整體經濟復甦步伐，加快接種疫苗，亦消費服務追落後創造了條件。同時工業產品價格繼續上升和工業企業盈利能力回升，對未來的工業資本開支上升周期有利。消費和工業資本開支擴大，將為房地產和出口接力，成為今年增長的主要動力。我們將內地第二季經濟增長預測由8%調高至8.5%。不過內地出口強勁，也受惠於其他經濟體生產受疫情限制的特殊因素，這或被環球加快接種疫苗所削弱，而且收緊信貸和樓市政策的影響，可能會在下半年為房地產投資帶來更大的下行壓力，我們暫時維持第三及第四季經濟增長6%及5%的預測。

投資者還需要關注兩大風險。第一，內地政策會否過度緊縮。今年僅設定了6%的增長底線，將重點轉移到了限制宏觀槓桿上。貨幣政策、財政政策及樓市政策或同時收緊。由於復甦仍然脆弱，倉促的緊縮政策可能會損害經濟增長。當局可能會在下半年再次開始收緊金融規管，意指7月1日中共100周年慶典之後，我們認為收緊監管將對金融狀況帶來額外壓力。第二，中美緊張關係會否再升溫。拜登政府領導下，中美正在氣候變化和其他領域進行合作，但在人權和地緣政治問題上的摩擦似乎加劇。美國將如何處理前總統特朗普任期內通過的關稅還有待觀察。中美關係仍然可能為貿易、投資、科技及最終經濟增長，帶來不確定性。

我們預期人民幣在今年餘下時間保持升值條件。首先，雖然美國債息上升，但我們認為中美之間的利率差距不會急劇縮小，因為中國的利率也可能進一步上升。其次，過去全球投資者對人民幣資產的配置不足，建立人民幣資產投資組合的需求將繼續存在，內地或繼續錄得資金流入。對於長期投資者而言，人民幣資產的收益率較高，在新興市場資產中的反周期特徵仍然受追捧。第三，內地有望在經常帳和資本帳中保持「雙順差」。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖