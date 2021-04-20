道指跌123點 金價回軟
2021年04月20日 07:57
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●美匯指數跌至91.06；港匯報7.7660；離岸人民幣(CNH)高見6.5067；美元兌日圓處108.09；歐元漲至1.2043，英鎊高企1.3991。金價報1,771美元。布油報67.12美元，紐油企63.6美元。比特幣於5.7萬美元上落。道指期貨上升。
●道指和標指均自新高回落。道指收報34,077點，跌123點或0.36%；標指收報4,163點，跌22點或0.53%；納指收報13,914點，跌137點或0.98%。 https://bit.ly/3anYRxj
●外媒引述消息稱，美國拜登政府正加快制訂立法框架，以對日益蓬勃發展的加密貨幣展開監管，而目前正處於初期階段。
●社交平台Facebook總裁朱克伯格表示，旗下短片功能Reels將於未來數月內推出語音版本Soundbites。
●港股ADR指數收報28,921點，跌185點或0.64%。
●即月恒生指數夜期收報28,862點，跌158點，低水244點，成交13,896張。
●紐約5月期油收報每桶63.38美元，升25美仙或0.41%；布蘭特6月期油收報每桶67.05美元，升28美仙或0.42%。
●紐約6月期金收報每安士1,770.6美元，跌9.6美元或0.5%。
●英國富時100指數收報7,000點，跌19點或0.28%；法國CAC指數收報6,296點，升9點或0.15%；德國DAX指數收報15,368點，跌91點或0.59%。 https://bit.ly/3ebw93M
●外媒報道，隨着外界對中國電訊巨頭佔主導地位的擔憂日益加深，歐盟和印度的領導人將在下月會面時，將討論5G技術的推出以及建立全球安全標準。
●美國無廠晶片設計公司英偉達(Nvidia)斥400億美元吞併英國晶片設計公司Arm的交易又生變數，英國政府就潛在國家安全問題對交易進行調查。
●小米自從宣布啟動最多100億元的回購計劃之後，已連續多個交易日進行回購。最新周一(19日)宣布斥資1.96億港元，回購740萬股。
●據初步銷售文件披露，美團以先舊後新形式配售1.87億股股份，每股265至274港元，配售價較收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資約512億元。
●美日組聯盟攻6G抗內地，韓取態成關鍵。 https://bit.ly/3aqBsLD