道指跌123點　金價回軟

●美匯指數跌至91.06；港匯報7.7660；離岸人民幣(CNH)高見6.5067；美元兌日圓處108.09；歐元漲至1.2043，英鎊高企1.3991。金價報1,771美元。布油報67.12美元，紐油企63.6美元。比特幣於5.7萬美元上落。道指期貨上升。

●外媒引述消息稱，美國拜登政府正加快制訂立法框架，以對日益蓬勃發展的加密貨幣展開監管，而目前正處於初期階段。

●社交平台Facebook總裁朱克伯格表示，旗下短片功能Reels將於未來數月內推出語音版本Soundbites。

●港股ADR指數收報28,921點，跌185點或0.64%。

●即月恒生指數夜期收報28,862點，跌158點，低水244點，成交13,896張。

●紐約5月期油收報每桶63.38美元，升25美仙或0.41%；布蘭特6月期油收報每桶67.05美元，升28美仙或0.42%。

●紐約6月期金收報每安士1,770.6美元，跌9.6美元或0.5%。

●外媒報道，隨着外界對中國電訊巨頭佔主導地位的擔憂日益加深，歐盟和印度的領導人將在下月會面時，將討論5G技術的推出以及建立全球安全標準。

●美國無廠晶片設計公司英偉達(Nvidia)斥400億美元吞併英國晶片設計公司Arm的交易又生變數，英國政府就潛在國家安全問題對交易進行調查。

●小米自從宣布啟動最多100億元的回購計劃之後，已連續多個交易日進行回購。最新周一(19日)宣布斥資1.96億港元，回購740萬股。

●據初步銷售文件披露，美團以先舊後新形式配售1.87億股股份，每股265至274港元，配售價較收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資約512億元。