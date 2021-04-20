陳蓓敏：南航受惠內地長假出遊大增

周日虛擬貨幣全線報弱，普遍跌幅達一成以上。 比特幣上周突破62,500美元，周日則曾跌低見51,019美元。美國最大加密貨幣交易所Coinbase上周三以250美元掛牌，上周五 收報342美元。狗狗幣(Dogecoin) 受Tesla創辦人馬斯克追捧，上周累積升幅達四倍，市值超逾400億美元，是虛擬的傻，還是真實的傻。虚擬貨幣已敲起各國警報鐘。上周美三大指數皆累升逾1%，受惠經濟數據和企業業績帶動。銀行季績亮麗，美國銀行首季盈利升1.14倍達75.6億美元，摩根士丹利公布首季盈利升1.41倍達41.2億美元。

五一長假將至，國內旅遊市場，相對全球應有較積極表現。國家民航局公布3月民航旅客運輸量，同比增長兩倍以上，首季旅客量升38%至1.02億人次。3月貨運量升35%。 據消息指內地五一長假熱門線路車票和機票已售罄，市場預計旅遊人次可突破2億。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)