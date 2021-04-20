港股兩萬九關爭持　美團倒升　三桶油受壓

港股缺乏方向，恒生指數早段跌220點後一度倒升，暫跌約20點，企兩萬九關樓上。國企指數及科技指數偏軟。美團配股上板，主板成交逾1,000億港元。

美團配股及發行可換股債券合共集資逾778億元，市場憧憬有利發展新業務，股價低開後曾倒升2.1%，高見295.4元，暫維持逾1%升幅。

其他大型科網股普遍下跌，阿里巴巴挫1.9%；騰訊跌0.5%；百度跌2.6%；快手跌1.5%；京東集團跌1.2%。小米集團升2%，是表現最佳藍籌。

其他重磅股表現牛皮，友邦保險跌0.4%；建設銀行跌0.6%；中國平安跌0.2%。滙豐控股升0.3%；香港交易所升0.1%。三桶油受壓，股價跌0.7%至1%。

【09:20】港股兩萬九關爭持 科網股捱沽 滙豐力頂

港股開市又跌穿兩萬九關，恒生指數低開143點或0.49%，報28,962點；國企指數跌78點或0.71%，報11,014點；科技指數跌74點或0.89%，報8,272點。

大型科網股拖低大市，美團配股及發行可換股債券合共集資逾778億元，股價開市跌0.2%。阿里巴巴跌1.5%；騰訊跌1.1%；小米集團跌0.7%。另外，京東健康跌2.7%，是表現最差科指成分股；百度跌2.6%；快手跌1.5%；網易跌1.2%；京東集團跌1%。

其他重磅藍籌個別發展，友邦保險及建設銀行跌1%及0.9%，合力拖低大市；中國移動及中國平安跌0.5%。滙豐控股逆市升1%，是表現最佳藍籌；香港交易所漲0.2%。