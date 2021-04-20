壹傳媒股價再異動　曾飆27%　證監會調查多月無進展

壹傳媒公布，就建議出售Amazing Sino International Limited全部已發行股本，訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。而Amazing Sino持有各種資產，包括集團的台灣《蘋果日報》業務及位於台灣的一所物業。集團指出，建議出售中僅包含集團台灣《蘋果日報》業務的若干部分(如有)。

壹傳媒黎智英官司纏身，其中8.18非法集結案，法官上周五(16日)判處黎入獄12個月；組織未經批准的集結罪判囚1年，而另一項明知而參與未經批准的集結罪則囚9個月，同期執行。至於另一宗8.31非法集結案，法官則判處黎入獄8個月，考慮到兩宗案件只相隔兩星期，故部分刑期同期執行，合共判囚14個月。

事實上，黎智英涉欺詐及違反《港區國安法》被捕後，公司股價經常出現異動，於去年8月至12月多次出現大幅波動，惟超過8個月過去，證監會的調查至今尚無結果，亦未見主動交代調查進展。業界多次批評，該會調查進度緩慢，亦沒有向公眾交代調查進度，表現令人失望，呼籲當局盡快正視問題。

香港股票分析師協會主席鄧聲興多次對壹傳媒事件表達關注。他認為，壹傳媒股價多番出現不尋常異動，證監會必須加快調查，確保投資者權益得到保障。事實是，每次黎智英「有事」，壹傳媒股價都會異動，當中肯定有問題，證監會作為監管機構，應主動調查背後原因，並盡快公布調查結果。