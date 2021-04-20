法國奢侈品企業舵手Bernard Arnault成全球第二「富」

外媒引述《福布斯》最新統計，法國奢侈品企業--LVMH董事長Bernard Arnault以1,792億美元(約1.39萬億港元)身家，成為全球第二大富豪！

隨着市場對奢侈品需求復甦，LVMH上周公布首季營收飆升，甚至超過疫情前的數字，這令持有該公司47.5%股份的Arnault成為《福布斯》即時億萬富翁榜單上的第2名，奪走特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)的次席之位，身家僅次於亞馬遜(Amazon)貝索斯的1,964億美元。

Arnault在2019年12月及2020年1月短暫成為全球首富，但並沒有持續很久，當疫情在中國爆發時，LNMH股價大跌，也將Arnault逼退全球首富的寶座。可隨着中國消費者需求恢復，LVMH今年首季在亞洲(除日本)的銷售額與去年同期相比飆升86%。

整體而言，LVMH的營收較去年同期上升32%，較2019年同期上升8%，主要受到亞洲及美國需求推動。不過，LVMH在歐洲的收入仍處於虧損狀態，因為該地區國家仍面臨新的封鎖措施及遊客人流不足的問題困擾。