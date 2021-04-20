美股淡友絕迹！皆因沒有對沖經理想被「斷頭」…

儘管美股續迭創新高，估值接近20年高點，今年初遭Reddit鄉民「圍毆」的華爾街淡友仍尚未振作。分析指出，目前市場情緒高昂，沒有對沖經理敢冒着被「斷頭」的風險做淡，是淡友絕迹美股的原因。

外電根據高盛的數據顯示，標普500指數成分股中的淡倉中位數僅佔市值的1.6%，接近17年來的低點；摩根士丹利數據亦顯示，在歐洲的淡倉回補浪潮，導致看淡倉位以前所未有的速度減少。而摩根大通的主經紀商業務亦顯示，對沖基金的好倉正處於多年的最高水平。

分析指出，隨着經濟重新開放及大規模的政策刺激出台，上述迹象反映了本月推動全球股市創新高的看漲狂潮。投資者不會去做淡那些估值昂貴或死氣沉沉的公司，尤其是在今年早些時候被散戶大軍血洗後。報道引述Alpha Theory Advisors總裁Benn Dunn指出，現在市場氣氛狂熱，沒有人想冒著被「斷頭」的風險做淡。較高的估值環境照理來說有利於沽空者，標普500指數的預期本益比約為23倍，接近2000年以來的最高水平，與美國10年期公債孳息率相比，標普500指數提供的風險溢價亦是自2010年以來最低。

根據美國積極投資經理協會的一項調查顯示，在過去25周中，通常持有淨淡倉位的最淡投資群體，有21周是持有好倉或中立倉位的數據，是自2018年以來從未見過的看升。