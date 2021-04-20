海底撈溫哥華分店被指安裝監視器　用來做甚麼？

報道引述海底撈溫哥華分店經理Ryan Pan證實，是應總公司要求安裝了60部以上的監視器，以該店有30張用餐桌計，每張桌子被2部監視器全程攝錄。他解釋，做法是為了「懲罰」不遵守公司標準流程的員工，以及對他們進行人身追蹤。他續稱，相關影像會被傳回中國，至於影片用途，他以「機密」為由不願透露。

據報海底撈在溫哥華開設2家分店，最近一家分店是在2018年開張。為了協助遭加拿大當局逮捕的華為「太子女」孟晚舟，華為在當地不遠處承租住宅，作為該公司員工的宿舍，步行即可到達。而該海底撈分店距離孟晚舟居住的大廈和中國領事館的路程不超過10分鐘。

海底撈在全球擁有超過935家分店，超過3,600萬名VIP會員及6萬多名員工。報道稱，事件令所有加拿大人和整個社會都關注隱私和安全都受到損害，而熱門餐廳的餐桌無疑是偷聽他人談話和掌握社會脈動的最佳場所之一。