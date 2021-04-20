經濟數據佳　美股續成全球股市吸金地…

美國最新的經濟數據表現強勁，聯儲局再緩解市場對升息擔憂，皆激勵全球股市向上。券商美銀引述EPFR統計顯示，上周全球除拉丁美洲及新興歐非股市微幅淨流出約1億美元外，全球其餘地區股市資金均呈淨流入狀態，其中美股表現持續強勁，以單周77.03億美元的淨流入蟬聯全球股市之冠。

美國上周公布包括就業與零售兩大經濟數據，其中初領失業救濟金人數創下去年3月中以來新低，零售銷售增長亦大幅優於市場預期，加上聯儲局主席鮑威爾再度出面表達將等通脹與就業充分達到目標才考慮升息，且在升息前也會先逐步縮減購債規模，緩解市場對流動性憂慮，刺激美股表現。

外媒引述分析指出，在包括通過1.9萬億美元紓困法案、規劃規模更大基礎建設法案、以及加速疫苗施打率等措施下，拜登政府上任以來積極提振美國經濟。從近月來多項包括就業、新屋動工、零售等數據皆明顯優於市場預期，以及聯儲局於3月中最新報告對美國今年GDP增長率持續向上修訂來看，美國疫後經濟已逐漸回暖。

再看近期公布的企業財報數據，美國企業於第1季的經營表現不差，終端需求強勁，庫存水平偏低，市場對於即將陸續公布的財報表現保持樂觀，與穩健的經濟數據有望成為推動金融市場表現的基本面利好。

外電的統計數據亦顯示，過去一周整體股票型ETF資金淨流入288億美元，多數股市皆吸引資金淨流入，其中主要流入美國及全球股票型ETF，分別淨流入161億及59億美元，中國、日本、新興市場及歐洲股市則分別淨流入34億、10億、3.5億及0.6億美元，而亞太及拉美股市近週則分別為資金淨流出7.5億及0.04億美元。

展望未來兩周將進入超級財報週，統計數據顯示，標普500大企業已有9%發布財報，利潤及營收優於預期比例分別為81%及84%，第1季盈利預估增長30.2%，將是2010年第3季以來最大增幅，較去年年底預估的15.8%及3月底預估的23.8%上調。

另一方面，美國經濟復甦預期有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在中國、南韓、台灣等主要亞洲國家今年來強勁的出口動能。