RCEP謀與CPTPP融合？關鍵睇佢…

中國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)後，下一步將是推動RCEP與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的融合，當中的關鍵是看美國的態度。

龍永圖是當年參與中國加入世貿組織事宜的主要中國官員，熟稔國際經貿。外媒引述其近日在博鰲亞洲論壇的「RCEP：前景與影響」座談上指出，中國已參加RCEP，並對CPTPP表達積極態度，準備通過談判參加。除中國內地外，英國、南韓亦正在謀求加入CPTPP。

龍指出，RCEP的簽署象徵着全球經濟貿易重心已轉移到亞太地區，同時也帶來一個重要訊息，即全球化還是有希望的。他指出，日本、新西蘭、澳洲目前是兩個協議的成員國，如果中國內地既是RCEP簽字國，又是CPTPP的成員國，就能推動CPTPP和RCEP將來融合的可能性，惟現在關鍵是美國。

他強調，若美國對亞太區域合作採積極態度的話，RCEP和CPTPP融合的前景就是水到渠成。惟若美國不參與，亞太合作就會有很大陰影，包含日本和其他國家也會在推動亞洲經濟一體化時猶豫不決。他認為，這些國家向來看美國的眼色行事，美國不能成為亞太一個區域貿易協定組成部分，對整個亞太地區的團結與合作是沉重打擊，希望拜登政府能夠對於多邊主義採取更加積極態度。

參加CPTPP將會對中國產生哪些影響？他認為這會給中國經濟體制改革帶來深刻影響，但CPTPP的話，談判努力將更大，因該協定要求更高，但這對中國而言是個好事。