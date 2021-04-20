殺埋身！傳美國擬加大監管　比特幣要睇實呢兩個關鍵位…

外媒報道，美國白宮正在討論對虛擬貨幣的商業模式實施監管，惟這個議題尚處於初期階段。本周日(18日)比特幣等虛擬貨幣價格重挫，主要是市場傳出美國財政部將指控多家金融機構使用虛擬貨幣洗錢，而之前在Archegos事件遭受重大損失的瑞信也可能名列其中。

事實上，除美國之外，土耳其央行上周宣布將從4月30日開始禁止虛擬貨幣支付，該央行指有大量的理由支持實施該禁令，其中包括針對虛擬貨幣資產的監管機制和中央授權監管。

另一方面，亦有指近日比特幣價格急挫，主要是因為新疆大規模停電造成運算力下跌。報道引述虛擬貨幣分析師Willy Woo指出，新疆為了方便安全檢查宣布停電通知，以應對最近發生在當地一個煤礦的滲水事故。

根據劍橋比特幣電力消耗指數(BECI)，新疆佔全球比特幣網絡運算力的近1/4；亦有數據顯示，在新疆停電期間其運算從每秒1.72億TH/s驟降至約1.54億TH/s。

分析指，短期投資者應密切關注比亞迪價格兩個關鍵技術水平，包括上周四(15日)收市高位63,400美元和3月底低點的52,000美元。任何高於63,400美元的有意義收盤價應當視為利好信號；低於52,000美元的任何收市價都將為比特幣的短期走勢帶來重大的警告信號。

比特幣今日(20日)即市報54,667.1美元，跌2,393.1美元或4.19%。