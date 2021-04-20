全球「芯」荒　日本車企Subaru美國工廠減產1.5萬輛

外媒報道，日本車企--Subaru(日股：7270) 位在美國印第安納州的汽車組裝廠計劃減產 1.5萬輛汽車，廠內2條生產線從4月19日起到4月30日都將暫停運作。若加上日前宣布日本群馬縣矢島工廠減產1萬輛汽車的決定，Subaru減產規模累計到2.5萬輛水平。

這回的減產決定與瑞薩電子(日股：6723) 的日本那珂工廠火災無關。Subaru在上年度(2020年4月至2021年3月)的整體汽車產量約103萬輛，此次減產也相當於2%左右。

Subaru的美國工廠「Subaru of Indiana Automotive」(SIA) 於停工期間，將要求全部6,800名員工的一部分暫時休假，也會支付9成以上薪資。SIA在上年度的生產台數達36.7萬輛，佔整體產量的近40%。該工廠生產出貨到美加地區的Outback、Impreza等，預計在5月3日重啟生產。

Subaru在日本國內有兩處組裝廠，矢島工廠已經實施減產，當中有一條產線預定在4月21日重啟生產，而另一條產線則預計在連續假日結束後的5月10日重啟運作。

日本汽車產業受全球「芯」荒波及，Subaru同業的日產汽車(日股：7201)、三菱汽車 (日股：7211) 以及UD卡車等皆已被迫實施減產。