螞蟻集團將何去何從？

外電報道，中國正對金融科技集團--馬雲旗下的螞蟻集團實施全面的重組計劃，據講螞蟻在尋求讓馬雲創始人​​放棄其股份並放棄控制權的方案，因為與監管機構的會晤表明，此舉可能有助於當局對其業務進行審查的情況下劃清界線。那到底螞蟻的未來將何去何從？

● 螞蟻需要多少額外資金？

外電作出分析，指按新規定，當局要求金融科技平台擁有與銀行共同貸款的所有貸款的30%。報道引述券商富瑞估計，螞蟻需要134億元人民幣的資金才能滿足消費金融公司的最低資本充足率要求。該行又估計，螞蟻在1.7萬億元人民幣的消費貸款中，有1/3至1/2處於共同貸款模式。

● 螞蟻將如何籌集資金？

券商麥格理認為，螞蟻很難向其僅擁有50%股權的消費金融公司注入更多資金。此外，螞蟻還須說服其他股東增加資本，以維持持股比例。如果這不可能，任何潛在的股權變動都將需要就螞蟻可能不願獲得的公司估值進行談判。然而，報道引述消息指，潛在的資金短缺將完全在螞蟻力所能及的範圍內，且不需要從外部投資者籌集更多資金。

● 重組後螞蟻估值剩多少？

由於目前尚未知道重組方案，故目前評論螞蟻的最新估值為時尚早。報道引述數據顯示，中國主要銀行股指的主要貸方交易的遠期收益為5至12倍，遠期帳面價值為0.4至1.7倍。如果按去年報告的淨資產的1倍帳面價值來定價，螞蟻的市值將達到330億美元。不過，亦有分析指，若對支付寶的數據訪問受到某種程度的限製或影響，任何脫鉤都將減少信貸產品的用戶，並可能影響螞蟻的貸款質量。

此外，據報螞蟻將成立一家個人信用報告公司，並申請個人信用報告許可證。惟中國人民銀行可能會否授予螞蟻旗下的信用公司牌照尚未可知，最終螞蟻可能須與一家國有企業合作成立相關機構，以達到這方面的要求。