【高盛推介】美團跑贏大市 可吼貼價購證
2021年04月20日 11:32
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(19日)低開後曾反彈，更曾重上300港元水平，惟收市跌約0.3%。周二(20日)早段則低開約0.2%後反彈並重上290元水平，高見295.4元。
美團公布，擬發行2027年及2028年零息可換股債券，本金總額分別約14.8億及15億美元，並配售1.87億股，配售價為每股273.8元，折讓約5.3%。而美團亦擬將配股所得款項用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，及一般企業用途。
及後有券商指美團集資後現金多於拼多多及京東，將支持社區團購等新業務發展。該行維持對美團「買入」投資評級，目標價404元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向，錄得約620萬元資金流入。而認沽證則於上周五(16日)錄得約390萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見周一牛證繼續獲資金流入，有約300萬元。而周一流入熊證的資金則集中在310至320元收回區域的產品。進而觀察港股通資金流向，則見周一美團繼續獲北水買入，錄得約2.2億元資金淨買入。
美團購證16134，行使價310.2元，2021年6月28日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、高槓桿。
美團購證26841，行使價330.2元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.8倍，價外、高槓桿。
美團牛證68051，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率18.5倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
美團牛證63763，收回價260.18元，行使價257.18元，換股比率500，槓桿比率8.4倍。
美團沽證19242，行使價244.8元，2021年7月5日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。
美團沽證20035，行使價261.8元，2021年7月8日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
美團熊證66266，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，活躍條款、相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。