【高盛推介】美團跑贏大市　可吼貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(19日)低開後曾反彈，更曾重上300港元水平，惟收市跌約0.3%。周二(20日)早段則低開約0.2%後反彈並重上290元水平，高見295.4元。

美團公布，擬發行2027年及2028年零息可換股債券，本金總額分別約14.8億及15億美元，並配售1.87億股，配售價為每股273.8元，折讓約5.3%。而美團亦擬將配股所得款項用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，及一般企業用途。

及後有券商指美團集資後現金多於拼多多及京東，將支持社區團購等新業務發展。該行維持對美團「買入」投資評級，目標價404元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向，錄得約620萬元資金流入。而認沽證則於上周五(16日)錄得約390萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見周一牛證繼續獲資金流入，有約300萬元。而周一流入熊證的資金則集中在310至320元收回區域的產品。進而觀察港股通資金流向，則見周一美團繼續獲北水買入，錄得約2.2億元資金淨買入。

美團購證16134，行使價310.2元，2021年6月28日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、高槓桿。

美團購證26841，行使價330.2元，2021年6月25日到期，實際槓桿7.8倍，價外、高槓桿。

美團牛證68051，收回價280元，行使價277元，換股比率500，槓桿比率18.5倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

美團牛證63763，收回價260.18元，行使價257.18元，換股比率500，槓桿比率8.4倍。

美團沽證19242，行使價244.8元，2021年7月5日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿。

美團沽證20035，行使價261.8元，2021年7月8日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

美團熊證66266，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，活躍條款、相近收回價近熊中槓桿最高。

美團熊證63455，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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