溫天納：美團反壟斷風波未拆彈　寧博基建股

港股周二(20日)缺乏方向，資深投資銀行家溫天納認為後市並未有太大方向，而且投資者布局非長線投資，科技股受反壟斷政策影響，投資者態度較謹慎，恒指後市將於29,000點上落。

他續指，年初預料今年股市將會呈先高後低的格局，是因為當時預料十四五規劃會為市場帶來刺激，而且當時息率的因素有利股市，現時市場投資主題已不純粹跟隨十四五規劃，投資者更重視每個範疇的發展時間表，例如車企如何營運及操作電動車。

他認為，今年的投資主題仍是人工智能、環保及新能源等，另外基建發展加速能夠彌補內房缺口，投資者不妨布局有穩定收息功能的基建類股份，尤其是有強勁現金流的公司，但須留意物管整個板塊早前已被炒高。