溫天納：美團反壟斷風波未拆彈 寧博基建股
2021年04月20日 11:38
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港股周二(20日)缺乏方向，資深投資銀行家溫天納認為後市並未有太大方向，而且投資者布局非長線投資，科技股受反壟斷政策影響，投資者態度較謹慎，恒指後市將於29,000點上落。
他續指，年初預料今年股市將會呈先高後低的格局，是因為當時預料十四五規劃會為市場帶來刺激，而且當時息率的因素有利股市，現時市場投資主題已不純粹跟隨十四五規劃，投資者更重視每個範疇的發展時間表，例如車企如何營運及操作電動車。
科技股方面，美團點評(03690)配股後暫升約1%，雖然股份有公布發展規劃，融資是為了人工智能的轉型，對早前市場傳大股東減持的消息有攤薄效應，惟他認為現時未必是最佳的入場時間，疫情發生後市場給予公司過高的估值，是源於公司在市場上有壟斷地位，但投資者需關注反壟斷政策的炸彈。
他認為，今年的投資主題仍是人工智能、環保及新能源等，另外基建發展加速能夠彌補內房缺口，投資者不妨布局有穩定收息功能的基建類股份，尤其是有強勁現金流的公司，但須留意物管整個板塊早前已被炒高。
新能源車方面，今年將會見真章，留意股份公布銷售的計劃及時間表，如吉利汽車(00175)公布推出新型號電動車後，隨即推升股價。另外，他較看好有色金屬，因全球的碳中和概念，在節能減排的環境下，將有利商品類有色金屬的需求。