澳洲央行會議紀錄：房產價格飆升　關注房貸趨勢

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)公布4月份的會議紀錄表示，央行的政策幫助壓低了澳元匯率，而房地產價格飆升，意味着其有必要關注房貸趨勢。

澳洲上月勞動力數量升至創紀錄水平，就業人數仍告激增，失業率下降。央行指，澳洲經濟未來幾個月面臨挑戰，政府龐大的工資補貼計劃即將到期，迫使企業和家庭需獨力應對。不過，央行相信，雖然勞動力市場的總體復甦預計將在未來一段時間暫停，但只是暫時性，補貼計劃結束的全面影響可能在未來幾個月顯現。

會議紀錄中提到，向銀行提供低息資金的貸款安排已動用了950億澳元，在6月底前還有950億澳元可用。委員會表示，在資金和信貸狀況顯著惡化的情況下，會考慮擴大安排。但央行指目前尚無此類迹象。

澳洲央行目前正在利用第二批1,000億澳元的量化寬鬆政策來壓低匯率，同時將進一步進行債券購買。該行重申，將在今年晚些時候決定是否要將孳息率曲線控制，從當前的2024年4月到期債券展期至2024年11月到期的3年期債券，而決定取決於經濟數據、通脹和就業前景。

鑑於澳洲3月份房價創1988年以來最大漲幅，該行直言房價上漲和低利率的環境下，將密切關注房貸趨勢和貸款標準維持情況。