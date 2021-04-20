【瑞通推介】美團配股發債　即市較多資金開淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：疫情反覆，加上投資者觀望企業季績，美股隔晚低收，道指收報34,077點，跌123點或0.4%。

恒指周一(19日)先跌後回升，收報29,106點，升136點或0.5%。周二(20日)早段曾回落逾100點，失29,000點，其後好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾740萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,700萬元，反映投資者預期大市調整將至。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

美團從市場集資超過770億元，包括以先舊後新方式配售1.87億股，每股配售價273.8元；騰訊控股額外認購約4億美元美團新發行股份；另美團將發行近30億美元零息可換股債券。美團集資擬用於科技創新，包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機配送等。另集團公布新一代自研無人配送車已在北京順義正式營運。周一逆市微跌0.3%的美團，受配股獲足額認購的消息帶動，股價周二早段跌至284元已見承接，並轉升，一度重上295元。上日有逾920萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近140萬元淨流出。

香港交易所周一盤中曾漲3.8%至484.8元，創個半月高，收市維持近2.7%升幅，報479.6元，連升4日。據報內地禁房地產和金融投資類業務的企業在科創板上市。另外，港交所持股7%的廣州期貨交易所周一舉行揭牌儀式。港交所周二早段先升後回，於480元附近上落。周一有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾230萬元淨流入。

上海車展周一開幕，多間車企公布最新汽車和電動車發展，有券商料可帶動行業回暖，汽車股集體走強。比亞迪股份上日曾漲逾5%，高見185.7元，收升4.8%於184.6元。周二早段回落近2%，曾跌穿180元。周一分別有約100萬元和逾190萬元淨流入其好倉和淡倉。

華為與北汽新能源聯合發布配備自動駕駛系統的新車，據報舜宇光學科技是新車鏡頭供應商之一。另蘋果公司(Apple Inc.)發布會召開在即，帶起一眾Apple概念股。舜宇錄4連升，周一曾飆6%，升破196元，收漲5.2%於194.6元，重返50天線水平。舜宇周二早段曾跌逾2%，一度跌穿190元後見支持。周一有近140萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流入。

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