【高盛推介】阿里受壓走弱 資金趁低部署好倉
2021年04月20日 11:57
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周一(19日)跌約1.5%，周二(20日)早段繼續受壓走弱，低開約1.6%後跌幅擴大，低見225.2元，為過去1周低位，落後大市。
阿里旗下阿里巴巴國際站公布，上月舉辦的「新貿節」期間，平台實際出口額按年升129%，訂單數量升167%，支付買家數升125%。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向流入好倉，錄得約950萬元資金流入，為當日第二多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約720萬及230萬元，並見流入牛證的資金集中在210至220元收回區域的近牛。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約12%，年期約3個月，屬熱門條款的中期阿里購證(28395)。貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約2個月的高槓桿阿里購證(22449)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛證(59407)。遠牛選擇可留意低街貨的阿里牛證(62703)。
阿里購證28395，行使價254元，2021年7月27日到期，實際槓桿9.5倍，熱門條款、中期。
阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿11倍，貼價、高槓桿。
阿里牛證59407，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛證62703，收回價203元，行使價201元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，低街貨遠牛。
阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿8.1倍，中期。
阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率14.0倍，新上市、市場上槓桿最高近熊之一。
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