中國動向截至3月底止季度銷售增長逾六成

全個財年累計，整個平台之累計零售流水按年錄得10%至20%中段增長。其中，線下業務錄得10%至20%低段增長，電商業務錄得30%至40%低段增長。

至於同店銷售，以去年同季度伊始已投入營運的Kappa品牌店舖計，2020/21財年第4季度，整個平台之同店銷售按年錄得高單位數增長。其中，線下業務錄得中單位數增長，電商業務錄得30%至40%高段增長。全財年累計，整個平台之同店銷售按年錄得10%至20%中段增長。其中，線下業務錄得中低單位數下降，電商業務錄得30%至40%低段增長。

店舖數量中，截至今年3月底止第4季度，集團Kappa品牌店舖數量為1,170間，對比2020年03月31日(「2019/20財年末」)淨增加41間。下一步集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。