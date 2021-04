2034年中美將引爆世界大戰？美國前海軍新著作如是說…

近年中美關係惡化,打擊全球化趨勢。外媒報道,美國退役海軍上將James Stavridis與另一海軍軍官近日合作出版一本虛構小說,內容述及從南海一艘燃燒的漁船開始,引爆了中美衝突,最後演變成一場世界大戰。書中許多情節與角色來自於2名作者的服役經歷,他們甚至警告,類似的情節有可能會在更短的時間內發生。

報道指出,這本題為《2034:關於下一次世界大戰的小說》(2034:A novel of the next world war,簡稱「2034」)的作者Stavridis曾親自指揮西太平洋的驅逐艦中隊,之後晉升為四星上將,並於2009年擔任北約駐歐洲部隊最高軍事長官。另一名作者是美國海軍陸戰隊軍官Elliot Ackerman。

Stavridis指在現實中,中美間爆發戰爭非常可能發生。到目前為止,他聽到的對這本小說最常見的回饋是「非常好的一本書,但年份設定的不對」,有些高級軍官認為,這不是2034年的事,而是2024年或2026年的事。

上月美軍印太司令四星上將Adm. Philip Davidson在美國參議院軍事委員會作證時警告,中國可能在6年內入侵台灣。Stavridis則認為,如果說動機和機會這兩個因素會引發衝突,那麼南海是二者兼備,動機是許多爭論點,機會則是全副武裝的艦隊。

他警告,回顧歷史,像中國這樣正在大規模提升軍力的大國趕超另一個像美國這樣的大國時,爆發戰爭是非常可能的。中國在大規模擴充艦隊,擁有的軍艦數量已超過美國。他在提到了小說創作的初衷時說:「我們寫《2034》不是為了製造衝突,而是為了警告和防止我們陷入一場大戰。」

他又表示,為了防止事態升級,大國之間需要更多的溝通,例如,中美之間沒有像前蘇聯和美國在冷戰時期那樣的「熱線」,對監控公海事故也沒有正式的協議。第一線的空軍、海軍軍官都很年輕,很多只有20、30歲,這些年輕人需要框架準則,他們的上級也需要一條能夠緩和事態的熱線。

報道指出,Stavridis於2013年退役後,以軍事專家身份擔任顧問和評論員,2016年特蓢普當選後,他一度被認為可能接掌國務卿。上個月他在傳媒撰文稱,拜登總統的國安團隊已將若干威脅美國國家安全的行為列為紅線,其中包括中國對台灣或其近海島嶼的任何軍事攻擊、對台灣公共基礎設施或重大網絡攻擊,此外還包括對美國或其盟友採取的任何核生化武器行動,或因東海爭議島嶼對日本發動攻擊,以及在南海採取的任何重大敵對行動,或阻止美國和盟國海上力量的全面航行自由等等。