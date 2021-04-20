內地鐵礦石期貨主力合約創歷史新高

內地鐵礦石期貨主力合約突破每噸1,100元人民幣，創歷史新高。內媒引述分析指，雖然唐山限產實​​際執行嚴格，但產量有邊際回升預期。一方面3月部分鋼企存在「矯枉過正」的情況，進入4月後該部分高爐產能已經在逐步恢復。再者，隨着鍊鋼利潤持續大幅走擴，非限產區域鋼企有較強的提產動力，存在補庫存預期。

巴西淡水河谷一季度鐵礦石產量為6,800萬噸，產量較上一季度減少19.5%，較去年同期則增加14.2%，因該公司繼續踐行其穩定營運和復產計劃。不過，產量還是低於市場平均預期的7,200萬噸，主要是位於米納斯吉拉斯州的Timbopeba， Fábrica和Vargem Grande綜合設施生產中斷後的逐步復產；帕拉州Serra Norte表現強勁且1月降雨減少；第三方採購增加；Serra Leste礦重啟運作等，至於產量較上一季度減少19.5%，主要歸因於尋常的季節性因素。

此外，全球化鐵礦石生產商--力拓(Rio Tinto)昨日公布的數據顯示，第二季度皮爾巴拉地區鐵礦石產量為7,640萬噸，較上年同期減少2%，較去年第四季度下滑11%，因潮濕的天氣和勞動力不足影響西澳地區礦山和港口運作。力拓表示，礦山地區潮濕天氣高於平均水平，且勞工短缺中斷了當季的維護，而熱帶氣旋Seroja影響了4月的運作。該公司維持全年鐵礦石產量指導目標不變。