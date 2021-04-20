美匯失守91關 油價升逾1% 道期上揚

美匯指數跌穿91關；港匯處7.7656；離岸人民幣(CNH)報6.4916；美元兌日圓報108.39；歐元企1.2066，英鎊處1.3987。金價反覆企1,771美元。油價升逾1%，布油報67.89美元，紐油報64.04美元。比特幣跌逾4%，企5.4萬美元水平。道指期貨升57點。

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