美匯失守91關 油價升逾1% 道期上揚
2021年04月20日 16:15
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美匯指數跌穿91關；港匯處7.7656；離岸人民幣(CNH)報6.4916；美元兌日圓報108.39；歐元企1.2066，英鎊處1.3987。金價反覆企1,771美元。油價升逾1%，布油報67.89美元，紐油報64.04美元。比特幣跌逾4%，企5.4萬美元水平。道指期貨升57點。
●港股好淡爭持，恒生指數收報29,135點，升29點，兩萬九關失而復得。國企指數收報11,085點，跌7點；科技指數收報8,311點，跌34點。美團配股上板，主板成交逾1,957億港元。美團全日收報293.6元，升1.52%。其他大型科網股普遍下跌，阿里巴巴挫1.63%；騰訊跌0.71%；百度跌2.56%；京東集團跌1.12%；阿里健康及京東健康跌0.87%及1.09%。小米集團升0.75%。https://bit.ly/3ebYUNM
-穆迪指美團發債及配股，助支持未來業務投資及流動性。
●滬綜指收跌4點，五礦發展瀉6%。https://bit.ly/3uXGVRU
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