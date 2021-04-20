【產經直播】美團巨額「抽水」 追貨要審慎？
2021年04月20日 16:37
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隔晚美股回落，港股周二(20日)反覆靠穩，低開143點後，最多跌220點，不過之後拗腰倒升，最終升29點，報29,135點。恒指受制50天線，向上突破動力有幾大？
美團(03690)發行可換股債券及配股，合共集資99.836億美元(約778.72億港元)，大行野村指，美團為支持社區團購等新業務發展，籌集資金後手頭現金高於對手拼多多和京東(09618)；美團股價先跌後升，收市升逾1%，股民可否安心追貨？
至於京東旗下京東物流與騰訊智慧零售合作推出「京騰雲倉」，但股價仍未見起色，隨着其他龍頭科技股負面消息逐步落實，只有京東尚未見任何消息，小心伏味濃？
內需股做好，農夫山泉(09633)推出新產品「長白雪」對撼百歲山，股價升逾3%；另外九毛九(09922)、呷哺呷哺(00520)、海底撈(06862)同樣升逾1至5%不等；李寧(02331)首季銷售額上升逾八成，刺激股價愈升愈有，創新高報63.4元，內需股繼續可以看好？
另外，市傳新版鋼鐵行業產能置換實施辦法將出台，令一眾鋼鐵股有支持，鋼鐵股可以趁機炒轉？
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