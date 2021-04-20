【產經直播】美團巨額「抽水」　追貨要審慎？

隔晚美股回落，港股周二(20日)反覆靠穩，低開143點後，最多跌220點，不過之後拗腰倒升，最終升29點，報29,135點。恒指受制50天線，向上突破動力有幾大？

至於京東旗下京東物流與騰訊智慧零售合作推出「京騰雲倉」，但股價仍未見起色，隨着其他龍頭科技股負面消息逐步落實，只有京東尚未見任何消息，小心伏味濃？

另外，市傳新版鋼鐵行業產能置換實施辦法將出台，令一眾鋼鐵股有支持，鋼鐵股可以趁機炒轉？

《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道