台海若爆發危機　日本如何保障能源糧食安全？

外媒評論文章指，日本現曷無日不報道台灣新聞，美軍將領亦不斷警告台海爆發衝突的可能性，甚至美國總統拜登上周與日本首相菅義偉會面時也強調台海和平穩定的重要性。但若果台海真的爆發危機，日本的經濟與社會將備受衝擊。

其中一個可能性是，商船因美中軍事對峙持續6個月而無法自由航行於東海、南海，日本的燃料、糧食等基本物資供應鏈將受干擾，經濟將面臨混亂。天然資源匱乏的日本，於兩次石油危機後維持石油儲備250天，問題是佔日本發電量40%的液態天然氣(LNG)供應，因其需要儲存於超低溫環境，且不適合長期儲存。

日本目前主要由澳洲、南亞及中東經南海進口LNG，雖然可改變航運路線以應急，但若台灣爆發危機，全球物流或陷入混亂，令可改變的主要航道罕見。

除了燃料，食物供應亦是大問題。日本食物自足率不滿40%。雖然米麥儲備達2至3個月，但搶購恐嚴重擠壓供應。

至於製造業部分，日企已將供應鏈逐漸從中國移往東南亞，若南海成為火藥庫，相關供應鏈亦會被掐死，導致企業無法營運。

該文更指，目前是日本政府與企業應嚴肅思考如何在相關危機中，確保基本物資供應安全的方法。例如，日本與不同航道中的國家，如加拿大，進行多元化貿易，代價有多大？

東京多摩大學教授、智庫「規則形成戰略研究所」(CRS)所長國分俊史指，日本必須採取新思維與新反應，依據事實與證明形成戰略已不足夠，「必須思考事實、臆測甚至傳聞，學習對不確定的未來做出決定」。

文章說，安適歲月或許已結束，隨着進入中美新冷戰，供應受限的生活將成新常態。