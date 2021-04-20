屯門御海灣II首批推129伙　料錄約1100個登記

上車新盤具剛性需求，發展商爭相加快推盤吸客，其中新界西北區罕有臨海全新項目，開放現樓單位以來參觀反應保持踴躍，短短數天已速錄約1,100張入票登記，剛落實乘勢於本周六正式開盤，市場料銷情將會理想。

●屯門御海灣II周六開售129伙 入場費567萬元

第2季新界西北區首個登場大盤落實開售。新鴻基地產（00016）旗下屯門御海灣II認購反應持續理想，市場料暫錄約1,100張入票登記，發展商剛公布首輪銷售安排，本周六正式發售129伙，佔全盤約32%。該批單位實用面積由299至678方呎，當中包括價單第1號的79伙、第2號的40伙及第3號的9伙，另有1伙特色戶以招標形式推出。

整批單位之中，一房及一房連儲物室間隔各佔35伙，兩房佔58伙及1伙特色單位。整體折實平均呎價為18,696元，折實售價介乎567.8萬至855.81萬元，價由16,186至20,940元。該批單位市值合共近9億元。

發展商將於本周五（4月23日）下午2時截止接受認購登記。抽籤結果將於當天下午4時之後公布。

●沙田星凱·堤岸料5月登場 快將啟動路演推廣

各區大型新盤部署魚貫開售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱·堤岸仍待批預售樓花同意書，籌備工作已近完成，預計最快5月開售。項目將於4月底至5月初展開路演，首輪集中新界東區。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，公司於大埔白石角新租用兩間相連分店，計劃今年內於全港增加50間分行，令總分行數量增至500間，員工則由6,000人擴至7,200人。他透露，年初至今暫已啟用18間分行，增聘250名前線人員。他預期，香港全年樓價可望上升15%。

●黃竹坑站晉環日內開價 示範單位周末開放

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環將於日內公布首張價單，推出不少於160伙，包括一房至三房間隔，料首批暫不推出開放式戶，而項目位於區內的示範單位將於本周末起開放。

她指出，項目鄰近壽臣山、深水灣及淺水灣，由兩座住宅大樓組成，採用玻璃幕牆設計。每座設有34層住宅樓層，標準單位樓層的層與層之間高度約3.15米，而高層單位更達約3.46米。住戶日後可經24小時有蓋通道，連接港鐵黃竹坑站及未來大型地標商場THE SOUTHSIDE。

●啟德OASIS KAI TAK再沽特色戶 做價3535萬元

會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，剛再錄得特色戶成交，單位為低座D座地下至1樓D室，實用面積1,136方呎，花園197方呎，成交價3,535萬元，呎價31,118元。該單位為複式連花園特色戶，間隔三房一套間隔，外望開揚內園及啟德河景致。該盤至今累售633伙，佔可售單位近99%，套現逾80.9億元，僅餘小量特色單位待售。

●旺角傲寓平台特色戶呎售2.39萬破頂

新盤特色單位做價屢創新高。其士國際（00025）等合作發展的旺角傲寓，剛以招標形式售出一房連平台特色戶，單位為2樓A室，實用面積292方呎，平台面積235方呎，成交價697.9萬元，呎價23,901元創項目新高。項目至今累售42個單位。