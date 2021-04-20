嘥心機！投資客沽北角形品　僅錄6%升幅

儘管樓市氣氛不俗，惟仍有部分樓盤升價乏力，如北角形品及火炭榕翠園，均有近年入市的業主於最近出貨，樓價只有單位數升幅。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角形品低層A室，實用面積376方呎，一房間隔，獲區外首置上車客以約700萬元承接，呎價約18,617元。據了解，原業主於2017年5月購入單位投資，當時作價660萬元，持貨近4年帳面獲利40萬元，升值約6%。

●柏匯中層H室，實用面積約209方呎，採開放式設計，租約期滿後，業主以460萬元交吉放售，放盤兩日即有外區客垂青，議價後減至449萬成交，呎價約21,483元。原業主於2015年9月以約399.3萬元購入單位，現轉手帳面獲利約49.7萬元，物業升值約12.4%。

●灣仔萃峰低層D室，實用面積約681方呎，兩房間隔，以1,530萬元易手，呎價約22,467元。原業主於2014年4月以1,170萬元買入單位，持貨7年帳面獲利360萬元，單位升值約30.8%。

●西半山福熙苑中層B室，實用面積約344方呎，原則兩房，改成一房間隔，以748萬元易手，呎價約21,744元。原業主於1997年以452萬元買入單位，持貨24年帳面獲利296萬元，單位升值約65.5%。

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九龍區

●將軍澳新都城本月暫錄約25宗買賣，平均實用呎價約16,761元，其中屋苑2期6座高層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，現時有租約，每月租金1.5萬元，單位開價698萬元，放盤兩日即吸引同區投資客洽詢，最後議價13萬元，以685萬元成交，減幅約1.9%，實用呎價約18,871元。

●牛頭角淘大花園A座中低層4室，實用面積375方呎，兩房間隔，原以640萬元放售，減價15萬元，獲年輕上車客以625萬元承接，減幅約2.3%，呎價約16,667元。原業主於2017年11月以約533.8萬元購入上址，是次轉手帳面獲利91.2萬元或約，升值約17.1%。

●香港置業李品良表示，奧運站凱帆軒3座高層G室，實用面積約432方呎，向西南望海景，原則兩房改一房間隔，以約930萬元成交，呎價約21,528元。買家為區內首置客，因單位企理兼享單邊海景，睇樓數次後拍板入市。

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新界區

●火炭榕翠園中層G室，實用面積約935方呎，三房連套房間隔，連車位以1,300萬元易手，呎價約13,904元。據了解，原業主於2018年以1,263萬元入市，持貨3年帳面僅獲利約37萬元，期內升值約2.9%。

●元朗尚悅本月累錄22宗成交，已貼近上月全月26宗水平，新近單日連錄2宗成交，包括3座低層G室，實用面積約442方呎，兩房間隔，微減3萬元，以577萬元沽出，呎價約13,054元。另一宗為8座中層D室兩房戶，實用面積445方呎，以608萬元零議價成交，呎價約13,663元。

●粉嶺花都廣場3座中層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，放盤10日象徵式減價7萬元，獲同區上車客以553萬元承接，呎價14,107元。原業主早於1995年入市，當時作價165萬元，至今升值近2.4倍。花都廣場4月至今錄得9宗成交，平均實用呎價約13,836元。