道指低開逾百點　富途配股跌一成

美股上周接連破頂後出現調整，三大指數早段齊挫，道指跌128點，報33,949點；標指跌10點，報4,153點；以科技股為主的納指跌13,914點，報137點。

市場觀望氣氛仍然濃厚，適逢美股業績期。強生(JNJ)公布了首季度業績，季內收入按年升7.9%至223.21億美元；純利61.97億元，按年增長6.9%；經調整每股盈利為2.59美元，勝預期。強生的新冠疫苗因早前被指可能引發血栓問題，在美國等地暫停接種。財務總監Joseph Wolk表示，正與監管部門合作，並稱有關疫苗安全的調查進展良好，預計上半年仍可順利交付1億劑疫苗。

消費品公司寶潔(P&G)業績同樣強勁，季度收入按年增長5%至181億美元；純利亦升12%至32.69億美元，惟其股價早段跌1.3%。

另外，網上證券交易商富途公布，擬增發配售950萬股ADS，並授予承銷商30日內額外買入142.5萬股ADS的權利。以周一收市價計，集資額最多達19.43億美元，擬將資金用於孖展融資業務，國際業務擴張及申請新牌照等。富途股價挫10%，低見160.03美元。