Facebook擬推音訊產品截擊Clubhouse

社交媒體掀起「聲音」大戰！外媒報道，龍頭Facebook(Fb)創辦人朱克伯格宣布，公司計劃今年夏季推出多款音訊產品，包括新增Podcast服務，並有類似語音社交平台Clubhouse的「直播錄音室」Live Audio Room功能。Fb擬把語音服務帶進媒體，防止用戶轉會到Clubhouse。

Fb認為，如果讓許多音訊格式交集在一起，會產生特殊的魔力，包括文字、語音、影像。這些工具可讓人創作簡短的語音片段，內容可以是笑話、奇人軼事，或天馬行空的想法。在推出Podcast功能時，Fb將擴大與串流音樂平台Spotify合作，讓使用者可以分享並收聽Podcast。

事實上，Clubhouse迅速竄紅，已證明音訊聊天社群的潛力，成為Fb目標。朱克伯格稱，除了類似Clubhouse的音訊聊天室將於下季登場外，接下來幾個月也會推出包括名為「Soundbites」的簡短音頻剪輯功能，就像聲音版的抖音，並會提供創造音效或改善音頻品質的方法。

更重要的是用戶有錢賺！Fb強調會結合支付功能，幫創作者打造商業模式，無論一次購買或訂閱均會支援，並會準備「聲音創作者基金」，吸引更多人加入。公司用戶可透過「給星星」方式，向聊天室的創作者「打賞」貼士，未來還會提供其他類型的貨幣化功能，例如單次進入聊天室的權限或預訂聊天室。

除Fb外，Twitter亦正着手開發類似軟件Spaces，聲稱除音訊聊天室外，將納入Discord、LinkedIn、Slack及Spotify功能。