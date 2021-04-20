油價「見負」周年否極泰來　美元貶值續支撐商品

去年4月20日，紐約油價暴瀉無極限，「見負」事件至今一周年，雖然全球疫情依舊嚴峻，但市場對石油需求復甦的樂觀情緒持續，加上美元近期明顯轉弱、市場預期原油庫存下滑等因素，繼續支撐國際油價表現。紐約期油升1.45%，每桶高見64.3美元；布蘭特期油漲1.53%，高見68.08美元。

回看一年前，紐約期油5月合約出現了歷史上首次的負油價，一度低見負40.32美元，最終以負37.63美元收市，震驚全球金融市場。一年過去，市場普遍觀點已較當初大相逕庭，不再是一面倒悲觀，反而愈來愈多大行看好油價能在目前水平更上一層樓。其中，金融機構ING發表報告指出，儘管對某些地區的原油需求仍感擔憂，但美元貶值持續為大宗商品市場帶來支持。再者，利比亞有石油公司因經費問題而暫停生產，料每日產量減少28萬桶，將為油價帶來短暫刺激。

相比原油，其他資源供應更見短缺，價格飆升恐限制全球經濟復甦步伐，例如內地鐵礦石期貨報每噸1,100元人民幣，創新高，國際價格升穿每噸180美元，為2011年5月以來最強，主因是全球鐵礦供應鏈傳來不利消息。受疫情及產能困擾，作為全球最大鐵礦商的巴西淡水河谷第一季鐵礦石產量為6,800萬噸，低於市場預期，且產量按季大減19.5%；另一礦業巨頭力拓則因澳州Pilbara礦區受潮濕氣候影響，產量同樣受挫。分析認為，目前鐵礦產量在首季已難以滿足中國強勁的需求，相關價格短期料仍然強勁。

受惠美元轉弱，貴金屬亦見支持，現貨金價高見每安士1,775.74美元，升0.24%；現貨鈀金更高見每安士2,818.07美元，逼近歷史高位，惟其後倒跌。