美國聯合航空首季虧損105億元　連續勁蝕5個季度

新冠肺炎疫情重創全球航空業，美國4大航空公司之一的聯合航空亦連續勁蝕5個季度，今年第一季顯著虧損13.57億美元（約105.84億港元），表現遜於市場預期。計及過去5個季度，更累計狂蝕84.26億美元（約657.22億港元）。

公司的其他營運指標都差強人意，按非通用會計準則（non-GAAP）計，已調整和攤薄的每股虧損為7.5美元，較分析員預期的7.08美元虧損多出近6%，總收益亦較市場預期低1.22%，且按年收縮59.63%，至32.21億美元，意味上季每日「燒錢」約900萬美元（約7,020萬港元）。

事實上，踏入2021年，由於新冠肺炎疫苗開始廣範使用，感染個案有所下降，各國亦陸續放寬旅遊限制，故分析員之前對聯航首季表現有所憧憬，惟業績結果令人失望。

除此之外，燃油成本亦趨升。單計今年首季，公司平均燃油成本為每加侖1.74美元，較去年第四季的1.35美元大增28.88%。雖然公司預測扣除特別徵費後的營運支出在今年第二季，可望較2019年同期下跌32%，但主要支出燃油成本將在今年第二季，料進一步按季上升約5.17%至每加侖1.83美元。

管理層在業績報告內又預期，今年第二季運力較2019年下跌約45%，延續今年第一季較2019年同期跌54%的頹勢。