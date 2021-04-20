券商稱人民幣被高估　警告中國輸出通脹

隨着美匯指數持續趨弱，反映內地市場的在岸人民幣周二(20日)升穿6.5關，收市升162點子。分析認為，美國債券孳息率下跌使美元的吸引力減弱，人民幣順勢反彈。瑞銀對人民幣後市感到樂觀，預計人民幣今年底可攀升至6.4水平，即每百港元兌約82元人民幣。

不過，SMBC日興證券警告，中國可能會開始引領全球通脹，增加各地債券孳息率上升的壓力。摩根大通也表示，人民幣現價較5年平均匯率高出2.8個標準差，是32隻主要貨幣中最被高估。其觀點背後的邏輯是因中國出口的產品種類繁多，人民幣若被高估，即其他地方面對加價壓力，導致全球通脹加速。

反映官方意願的人民幣中間價周二高開130點子，至6.5103，創近一個月高，帶動在岸人民幣上揚，收報6.4953兌每美元；離岸人民幣曾高見6.4884。有交易員稱，美國經濟增長較預期良好，疊加中資企業派息購匯的因素，料人民幣短期內在6.5附近整固。德國商業銀行亦認為，不能完全排除美國聯儲局提前加息的可能性，屆時美元將再展升浪，窒礙人民幣攀升。

雖然如此，瑞銀首席中國經濟學家汪濤稱，中國經常帳戶順差無疑較去年有所縮窄，或使中美息差繼續收窄，從而減低人民幣資產的吸引力，惟相信中國將進一步開放金融市場，境內外息差有望保持可觀，加上中國經濟復甦勢頭強勁，將持續吸引更多外資流入，有利人民幣走勢。

國家外匯管理局副局長宣昌能亦為市場注入強心針，指中國經濟基本面良好，推動目前中國外匯市場保持穩定，對於全球經濟的不穩定性和不確定性，會對跨境資本流動進行高頻率監測，以及統籌發展對外開放與安全等，形容外匯市場理性。

另邊廂，數碼人民幣繼續有新進展。內媒報道，五一假期期間，持有數碼錢包的上海遊客可於蘇州使用數碼人民幣作支付，為中國首個異地聯動模式的試點測試。人民銀行副行長李波早前透露，數碼人民幣不僅會對境內用戶開放，亦會面向國際用戶。