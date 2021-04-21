高銀經營添憂　生人勿近

聆訊原本押後至百慕達(公司註冊地)時間上周五舉行，高銀金融股價剛好在香港時間上周四再創歷史新低0.24元，市場對潘蘇通管治下的高銀金融有何評價，從此可見一斑。高銀周二股價曾挫2%，收市仍跌0.8%，報0.248元，續於歷史低位徘徊。

該公司2008年底借殼上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱，事前一日收報0.65元，換言之，若投資者由當日起持有該股至今，經已累蝕接近62%；萬一投資者不幸在2015年的歷史高位「摸頂」入貨而未沽出，迄今累計損失更達99%以上，可謂「一殼眼淚」。

據該公司今年1月中刊發的經更新業績公告顯示，其去年6月底時的流動負債總額超過174.7億元，現金及現金等值卻只有區區2,317萬元，連同存貨及應收貿易帳款項目，流動資產只有流動負債的27.01%。

高銀金融子企賜譽2019年發行本金額68億元的浮息優先抵押票據，票據押信託人德意志信託(香港)去年8月7日向百慕達最高法院提呈把高銀金融清盤，官司擾攘至今，期間德意志信託(香港)委託的資產接管人將賜譽所持有、高銀金融的香港大本營九龍灣高銀金融國際中心以140億元賣走。

就進一步押後聆訊，高銀金融的解釋是因應現時百慕達當地的新冠肺炎疫情狀況，法院和德意志信託(香港)方面均表示同意，而該公司將適時另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關清盤呈請的任何重大進展。

事實上，高銀金融前景極不明朗早已廣為人知，事關截至去年6月底的財政年度，不但錄得股東應佔虧損高達74.61億元，跟前一個財年賺逾62億元差天共地，更遭獨立核數師以「持續經營之多項不明朗因素之間的潛在相互影響」等為理由，不對綜合財務報表是否已根據香港公司條例之披露規定妥善編製發表意見。

分析員亦警告，九龍灣高銀金融國際中心被賣走，高銀金融喪失租金收入以億元計，前景實在難以看好，況且股份一日成交額極低，買入後恐難以出貨，絕對不宜沾手。高銀金融亦於周二公告中提醒，股份轉讓可能受限制，原因是公司股份存入中央結算系統可能會因清盤呈請而被暫停。

-------------營業資訊-------------

【急需資金周轉、公司營運或創業】《香港信貸》低息大額物業貸款，電話即時批核。成功申請回贈高達$5,000

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿四載，專業可靠。

．物業一按二按．業主私人貸款

．公居屋貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020