潛在市值50萬億！電動車產業的「危」與「機」

在疫情發生前的2018年與2019年，全球汽車及周邊產業市值已超過31萬億元，相當於半導體行業的8倍和智能手機行業的7倍。隨着各國政府大力推動電動車及周邊配套，有分析估計，未來汽車產業市值可上望50萬億元。到底板塊潛力有多大？圍繞着電動車行業又能衍生甚麼投資機會？

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【機遇篇】

●6車廠加大投資搶市佔

全球6大車廠看準電動車商機，積極部署搶佔電動車市場份額。歐洲最大車廠德國福士近日宣布，公司目標是到2030年，電動車佔其歐洲銷售比率，由之前的35%提升至超過70%，而期內在中國和美國，電動車的銷售比率亦升至50%。為此，福士計劃在2025年前投資約160億歐元於新技術上，亦擬於2030年前廣泛地應用自動駕駛功能。

美國福特汽車今年2月亦宣布，將大幅增加對電動車業務的投資，並深化與科技巨企的合作。公司指將於2025年之前，增加電動車與自動駕駛汽車的投資金額至290億美元，當中70億美元投入自駕車，220億美元投放於電動車，總額遠高於2022年的115億美元。

日系車方面，全球銷量第一的豐田汽車，目標2025年實現在美國市場銷售的新車中，電動化比例達四成，並計劃在2030年將該比例提高到近七成。公司早前已表明要把2025年電動車的全球銷量目標定為550萬輛。

其競爭對手日產汽車在去年發表的中期營運計劃提到，未來4年整體銷量中的電動車佔比將逐漸上升。在日本的銷量將從2019年的25%提高到60%，而在中國和歐洲的銷量也將分別提高到23%及50%，並在2030年代初期，於主要市場所投入的全部新款車型都改為電動車。

本田則計劃到2030年，在全球推出的新車中，有三分之二為電動車型，其中插電式混合動力車和相關車款的佔比共達到50%，純電動汽車和燃料電池車佔比則共達到15%，年銷售目標為200萬輛以上。

南韓方面，最大車廠現代汽車計劃在2025年前投資555億美元，強化其電動車產品陣容，目標是在2040年前，在全球電動車的市佔率達8至10%。另外，2030年起，旗下車款在歐、美、中等主要市場將逐步轉型，雖然公司仍會在印度、俄羅斯等新興市場維持燃油車生產，但比重會限制在50%以下。

●電池需求增 3巨頭看俏

若看好電動車板塊，不妨也一併留意周邊配套的相關股份。瑞銀集團分析師表示，電池是電動車成本下降的主要推動力。數據顯示，電動車市佔率若要在2025年達到20%，並在2030年達到50%的話，未來10年的電池供應量要比先前預測增加70%以上才能應付，可見供應短缺迫在眉睫。

●概念股陷調整 宜趁低吸

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【挑戰篇】

●充電樁發展滯後 收入遜

市場對電動車及相關的充電設備需求大幅增加，加上國策支持，進一步加快充電樁設施建設，故從去年年底開始，不論A股或美股的充電樁概念股，表現都勢如破竹，如Blink Charging(美股代號：BLNK)在過去一年升超過17倍，反觀港股卻較少看見充電樁概念股的蹤影。

不過，在經營上，一些備受追捧的充電樁企業實際收入其實還是非常少，如BLNK年收入還停留在百萬美元水平，但其市值已逾14億美元。至於內地，據有關媒體報道，安徽多地出現不少充電站的充電樁無法使用，反映電動車行業自身仍存有問題，未來發展的路還有很長，公司的機遇與挑戰並存。

●全球晶片荒 短期難解決

另方面，隨着電動車需求不斷上升，晶片需求亦有所提升。根據IHS Markit指，電動車所使用的半導體成本，是傳統燃油車的3倍左右。不過，目前全球晶片短缺，晶片價格上漲，導致美國、日本、德國車廠相繼傳出因晶片缺貨而減產，3國紛紛向台灣晶片代工廠如台積電求救。IHS Markit早前亦提及，由於汽車晶片短缺，預料今年第一季全球汽車產量將減少近100萬輛。

有研究機構指出，晶片缺貨情況需時6至9個月才會好轉。隨着汽車邁向科技化，汽車業對半導體的需求只會有增無減，而車廠與科技企業爭奪晶片的情形亦將持續下去。

●憂原料漲價 拖慢普及

大行高盛早前發表報告，預料電動車電池需求增加將導致多種主要原料價格上升，並推升電動車電池價格18%，影響電動車生產商盈利，因電動車電池佔整體成本20至40%。按分析模型估計，若鋰、鈷及鎳價回升至歷史高位，三者價格將上漲逾60至100%不等。

以鎳為例，高盛指鎳價若漲至每噸5萬美元，每輛電動車售價或額外增加1,250至1,500美元，恐降低電動車需求。除半導體短缺外，車廠亦要應付電池成本上漲、充電樁設置等問題，可見短期汽車業轉型面對不少挑戰。

部分國家若想推動電動車業可持續發展，可考慮增加國家庫存量，電動車企與電池生產商亦可以尋找其他替代性原料。而由於可用作汽車電池的鎳有限，業界可加快轉用儲電量較低的磷酸鋰鐵。

另外，不少車廠如豐田亦有意研發及推出以氫為燃料，並被稱為「終極環保車」的燃料電池車。日本的東洋炭素宣布將加快銷售用於燃料電池車電池的碳材料。