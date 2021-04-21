陳樂怡：物管股受惠利好消息 可留意
2021年04月21日 07:30
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港股好淡爭持，恒指周二升29點，報29,135點。國指跌7點至11,085點。科指跌34點至8,311點。大市成交額為1,957億元。消費股做好，農夫山泉(09633)升3.7%，九毛九(09922)升5.7%。美團(03690)宣布配股，股價升1.5%。
物管股迎來政策利好消息，繼年初住建部等十個部門提出要改善物業管理費用機制後，南京市近日宣布容許物管公司調升收費最多20%，收費新政策自4月26日開始實施。市場憧憬將會有更多城市跟隨做法，利好物管公司收入增長。再加上，恒生指數公司推出物管指數，將會加強市場對於板塊的興趣。建議關注優質物管股，包括碧桂園服務(06098)、世茂服務(00873)及新城悅(01755)。
展望港股後市，美匯指數回軟，港股通南向資金流入有所增加，A股表現輕微改善，但延續性有待觀察。由於中資股進入季績期，市場焦點料會放在企業身上，預計恒指後市窄幅上落，初步支持10天線(28,823點)。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)