陳樂怡：物管股受惠利好消息　可留意

展望港股後市，美匯指數回軟，港股通南向資金流入有所增加，A股表現輕微改善，但延續性有待觀察。由於中資股進入季績期，市場焦點料會放在企業身上，預計恒指後市窄幅上落，初步支持10天線(28,823點)。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)