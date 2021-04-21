道指跌256點　油價偏軟

●美匯指數企91.24；港匯升至7.7615；離岸人民幣(CNH)報6.4998；美元兌日圓處108.11；歐元跌至1.2032，英鎊低見1.3932。金價企1,777美元。布油報66.31美元，紐油報62.31美元。比特幣升上5.6萬美元水平。道指期貨靠穩。

●安踏體育大股東配股套現115.7億港元。

●國際精品品牌公司LVMH、瑞士歷峰集團旗下的Cartier(卡地亞)和Prada(普拉達)發表聯合聲明，計劃聯手打造一項由區塊鏈技術支持的解決方案，令消費者對所購商品更加放心。

●美國消費品公司寶潔(P&G)宣布，由於大宗商品價格上漲，正準備調高部分消費產品的售價。

●串流媒體平台Netflix公布，3月底止季度，付費用戶淨增398萬個，大幅低於市場預期的淨增629萬個。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報28,740點，跌395點或1.37%。

●即月恒生指數夜期收報28,695點，跌376點，低水441點，成交18,198張。

●紐約5月期油收報每桶62.44美元，跌94美仙或1.48%；布蘭特6月期油收報每桶66.57美元，跌48美仙或0.71%。

●紐約6月期金收報每安士1,778.4美元，升0.4%。