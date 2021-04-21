科技股大翻身信號終於出現？阿里轉運有大條件…

是次美團集資所得淨額擬用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，及一般企業用途。簡單講即沒有現成項目急於要錢。那選擇在這個時候進行這「世紀集資」，其中一個目的，相信是要向市場發出一個明確訊息，就是中國科技股不失叫座力，反壟斷旋風只係針對個別企業和短暫現象，未有影響中國科技產業的前景。

如是者，那到底這宗大型集資，是否顯示科技股可以撥開雲霧？筆者相信，科技股短期內好大幅反彈的條件尚未出現，但短期估值再大幅下調的壓力有望緩減。至於何時可以再次出發，還是要睇龍頭企業--阿里幾時可以脫險！

筆者相信，阿里要真正脫險，有兩大條件。首先是引入國資，馬雲減影響力；其次是重組架構，重構利潤分配，或透過罰款、稅務安排，又或重組架構等形式進行，反正就是離不開「權」與「錢」的修正！換言之，且靜心觀望當局就呢兩瓣擺好個新格局，規範好呢隻「巨無霸」的發展軌道，板塊氣氛始有望重新上路，再現集體大升浪！

東網產經專欄作者 帥哥