科技股大翻身信號終於出現？阿里轉運有大條件…
2021年04月21日 08:00
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正當內地當局仍在向大型科技企業施以種種反壟斷調查及判罰措施，板塊仍陰霾滿布之際，美團(03690)公布擬透過配股及發行可換股債券，合共籌集淨金額99.7億美元(逾777.7億港元)。在如此上落市，能夠進行這麼大型的集資活動，實在不簡單！
是次美團擬以先舊後新方式配售1.87億股，每股配售價273.8元；另主要股東騰訊(00700)將按相同價格認購1,135.26萬股新股，佔擴大後已發行股本0.2%，涉約4億美元。是次舊股由騰訊先行借出股份，可見上周傳來CCASS美團有市值800億港元股份轉入，空穴來風，似乎正是為是次先舊後新配股作出安排；而騰訊再額外認購新股，雖然涉額不算太多，亦未足以全部抵銷發行新股的攤薄效應，但都算是一口「強心針」。
是次美團集資所得淨額擬用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，及一般企業用途。簡單講即沒有現成項目急於要錢。那選擇在這個時候進行這「世紀集資」，其中一個目的，相信是要向市場發出一個明確訊息，就是中國科技股不失叫座力，反壟斷旋風只係針對個別企業和短暫現象，未有影響中國科技產業的前景。
如是者，那到底這宗大型集資，是否顯示科技股可以撥開雲霧？筆者相信，科技股短期內好大幅反彈的條件尚未出現，但短期估值再大幅下調的壓力有望緩減。至於何時可以再次出發，還是要睇龍頭企業--阿里幾時可以脫險！
筆者相信，阿里要真正脫險，有兩大條件。首先是引入國資，馬雲減影響力；其次是重組架構，重構利潤分配，或透過罰款、稅務安排，又或重組架構等形式進行，反正就是離不開「權」與「錢」的修正！換言之，且靜心觀望當局就呢兩瓣擺好個新格局，規範好呢隻「巨無霸」的發展軌道，板塊氣氛始有望重新上路，再現集體大升浪！
東網產經專欄作者 帥哥