伍禮賢：市調機制推出後　港股波幅有減低嗎？

我們先從VCM機制的特點出發，看看其與外圍市場相關機制的異同。事實上，對比外圍市場，港交所的波動調節機制具自身特點，由於它透過在機制觸發時間內限制報價的上下限，因此它仍處於交易狀態；而美國的熔斷機制，一旦被觸發，則會導致股份出現短暫的停止交易，此乃VCM與美國熔斷機制的最大分別。港交所的波動調節機制結束後，個股或大市的報價可以進入下一個區間的上下限報價，對比內地的漲跌停板機制，全日交易時間段，設置了當日交易範圍最高及最低的限制，這是VCM與內地股市漲跌停板機制的最大分別。

在證券市場交易中，導致個股或指數出現波幅變化的原因有多種，像突如其來的消息(例如業績公告)、重要股東持倉在短時間內大幅變動(例如股東被強行平倉)、或者市場氣氛(例如恐慌性拋售)等。VCM機制則主要偏重於對市場氣氛、市場情緒所帶來不尋常波動的管控。因此理論上，VCM機制對於某些情況的作用會相對明顯，例如恐慌性拋售。當單一股份或指數出現被爭先沽售、「人踩人」式價格下跌時，投資者的情緒就容易受市場氣氛困擾，一時作出「跟風」或不明智操作。在VCM機制之下，個別投資者的不理性行為經過一段時間冷靜後，開始逐步回歸理性，那麼波動調節機制將會發揮出其功效。但是，如果是突然其來的利空消息導致個股或大市的基本面出現變化，那麼即使波動調節機制雖然在短時間內將價格穩定，機制調節過後，亦無法阻止個股或大市未來進一步向下，畢竟價值才是最終決定任何資產定價的最首要因素。

因此，相信港交所近年逐步優化的VCM機制，將相對有效地應對因市場情緒帶來的市場波動，惟涉及個股或大市基本面的變化的情況，相信效用相對減小。那麼，我們如何從實際中判斷，過去某一指數或者某一類別股份的波動，是增加了還是減小了？通常個股或指數的波幅可以透過過往一段時間的交易數據來計算，惟計算方法較為複雜。如果投資者想簡便快捷地判斷一個個股或指數的波幅變化，除了可以透過一些供應商資訊外，亦可以透過與這個股份或指數相應的衍生工具的價格來判斷。一般來說，對於同一資產，具相同條款的衍生工具，價格愈高的時期則反映出當期的引伸波幅愈高。雖然引伸波幅代表未來的波幅預期，惟仍可作出對過去一段時間波幅的一種參考。

光大新鴻基證券策略師 伍禮賢(作者為註冊持牌人士，沒有持有上述股份)