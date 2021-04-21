陳錦興：濰柴具短線催化劑上望23元

濰柴主要產銷柴油機，近年業務亦拓展至智能物流及新能源電池研發等。早前，濰柴公布首季業績預告，盈利約為28.9億至33億元人民幣，按年增長40至60%，主要受益於行業繼續保持高景氣度運行、公司主要產品銷量增長，以及海外業務經營恢復等因素。

值得注意的是，濰柴在做好傳統業務的同時，正積極推動產業鏈再造和價值鏈升級，新能源、液壓、智慧駕駛等新產業加速布局。首先重組德國歐德思公司，成功構築起「電池+電機+電控」為一體的新能源動力系統集成優勢；其次，戰略重組奧地利威迪斯公司，填補大型農業裝備無段自動變速器(CVT)動力系統的技術空白；還有，建成兩萬台產能的氫燃料電池發動機工廠，成為目前全球最大的氫燃料電池發動機製造基地。

首季，濰柴股價隨大市熱炒新能源而波動，近期調整已釋放風險，現時更聚焦其未來業務變化。內地正推動新能源，包括氫能電池的利用，濰柴無論在技術及規模上具備優勢。本周全球氣候峰會是新能源板塊的短線催化劑，濰柴現價估值並不昂貴，短線具反彈機會，建議於19.5元吸納，目標價23元，止蝕位訂在18元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)