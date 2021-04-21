中國銀河國際：內銀回暖受惠3大因素

內地銀行板塊近月表現回揚，今次行情預計受惠於3個因素：第一，宏觀經濟向好，幫助資產質量改善和信用成本下降，促進利潤釋放；第二，中銀保監會主席郭樹清表示貸款利率將回升，加上企業信貸需求旺盛，信貸供應收緊預期下銀行議價力增強；第三，央行多次開展14天期逆回購操作釋放流動性，緩解短期資金面緊張下銀行負債端成本壓力。

內地監管於2020至2021年初，圍繞着負債管理、普惠金融、房地產貸款集中度、消費金融和資本約束等領域推出一系列政策，對銀行業競爭格局和經營造成重要影響，主要體現在存款無序競爭受到壓制、負債端成本管理面臨挑戰、核心存款吸收能力至關重要；房地產貸款增長空間受限，促使銀行優化信貸結構，布局創新科技、微小金融、消費信貸、綠色金融等領域。同時，強化風險控制與定價，緩解量價層面壓力；銀行業資本壓力仍然存在，十分需要優化資金使用效率，以財富管理和投資銀行為代表的中間業務吸引力提升。

有分析顯示，2020年信貸投放力度加大，槓桿對銀行股本回報率(ROE)驅動效應減弱，而2021年貨幣政策雖維持穩健、貸款利率有上升空間，惟幅度有限，內地商業銀行需要通過改善利率和優化資金使用效率來增強盈利能力。整體而言，第一，上市銀行撥備計提壓力緩解增厚利潤率，優異的資產質量是核心前提；第二，負債端成本優勢突出以及信貸結構優異，提前布局消費金融和個人經營性貸款，並已建立成熟模式的銀行，淨息差得以保持，立足中間業務加速輕型銀行轉型，發展財富管理和投行業務，對於銀行降低槓桿依賴、獲取多元化收入具有重要價值。

至於風險方面，市場須注意到宏觀經濟增長不及預期，以及資產質量惡化所帶來的風險。

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