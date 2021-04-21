港股曾挫逾600點 金融及科網股領跌 安踏急瀉8%

港股愈跌愈深，恒生指數跌幅擴至超過600點，再下試28,500點支持。國企指數挫210點；科技指數跌170點，主板成交650億港元。

大型科網股領跌，騰訊跌1.9%；阿里巴巴跌3.3%；美團跌2.4%；小米集團跌3.2%；京東集團跌3.8%；快手跌3.7%；百度跌近2%。

金融股合力拖低大市，友邦保險跌2.1%；滙豐控股跌2.5%；香港交易所跌1.8%；中國平安跌1.4%；工商銀行跌1.6%；建設銀行跌0.9%。

配股抽水過百億的安踏體育一度挫8.4%，低見130.2元，失守131.48元的配股價，暫仍跌7.5%，企131元水平。李寧亦回吐近4%，企60.5元。

【09:20】港股挫逾400點 安踏瀉7% 大型科網股全線跌

港股開市顯著回吐，恒生指數跌433點或1.49%，報28,702點；國企指數跌160點或1.45%，報10,925點；科技指數報8,161點，跌149點或1.8%。

安踏體育大股東折讓7.5%配股，套現115.7億港元，股價開市應聲挫7%，報132.2元，是表現最差藍籌。昨日創新高的李寧亦回吐4.7%，報60.05元。

大型科網股全線下跌，騰訊低開1.3%報614.5元；阿里巴巴跌2.7%報222元；美團跌1.5%報289.2元；小米集團跌1.5%報26.4元；京東集團跌2.7%報290元。百度及快手亦跌1.4%及2.3%。

金融股合力拖低大市，友邦保險跌2.1%；滙豐控股跌1.7%；香港交易所、中國平安及工商銀行跌1.2%；建設銀行跌0.7%。