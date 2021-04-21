債務纏身！高銀金融股價急挫逾7%創新低

該公司2008年底借殼上市，翌年6月25日開始在聯交所買賣時改為現稱，事前一日收報0.65元，換言之，若投資者由當日起持有該股至今，經已累蝕逾64%；萬一投資者不幸在2015年的歷史高位「摸頂」入貨而未沽出，迄今累計損失更達99%以上，可謂「一殼眼淚」。

近年屢傳財政狀況困難的潘蘇通，債務纏身一身蟻！為求贖身，近年系內公司不斷翻按物業套現。早前潘氏在港高價投地及以高槓桿作投資，包括2016年12月，高銀投得港鐵何文田站第一期物業發展項目；2018年11月透過高銀以89.07億元，投得啟德跑道第二幅地皮，即第4B區4號地盤地皮。可如今該兩個項目都難逃被賤賣套現抵債的命運，更被承辦商入稟追討相關的工程費，壞消息不絕於耳。

為解港項目財困，有市場人士透露，潘氏於去年第二季，將深水灣道的大宅抵押套取6億元貸款應急；但同年7月，旗下九龍灣高銀金融國際中心被債權人德意志信託(香港)接管。同月，潘氏頻頻向銀行及私人企業抵押股份套現，又擬出售啟德地皮撲水。拖到去年底，高銀金融國際中心債權人最終被接管人以140億元售出抵債。