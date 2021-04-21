國際能源署料今年全球碳排放量增5%至約330億噸

國際能源機構(IEA)表示，今年全球能源的消耗量會因經濟復甦而增多，二氧化碳排放量將比去年增加近5%。雖然對經濟發展來說是無可厚非，但是環境壓力也加大。

外電引述IEA的《 2021年全球能源評論》預測，今年二氧化碳排放量將增至330億噸，比去年增加15億噸，乃逾十年來的最大年增幅。IEA署長Fatih Birol表示，這是可怕的警告，表明人類從新冠病毒危機中，恢復經濟的動能會造成更大的環境衝擊。他表示，電力需求的增加，導致煤炭使用量的提升。該報告預測，亞洲的煤炭消費將特別多。

去年全球遇到新冠肺炎疫情，導致用電量、燃油消耗量都有明顯下降，與能源有關的二氧化碳排放量，從前年的334億噸，降至315億噸，跌5.8%。然而今年很可能會提升到330億噸，與前年的碳排量相若。

IEA的年度審查報告指，今年在幾個發展經濟體的帶動下，全球能源需求將增長4.6%，使其超過前年的數值，今年所有化石燃料的需求都將持續增長，煤炭和天然氣都將超過前年的使用量。

儘管太陽能、風力和水力發電這些可再生能源也在開發中，但煤炭使用量遠大於可再生能源的使用量，相差近60%。用量最大的地方是亞洲，又以中國內地為最大宗；但是美國和歐盟的煤炭使用量也在增加，只是幅度比較小一些。