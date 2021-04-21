【高盛推介】阿里股價調整　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴本周表現疲弱，周二(20日)失守230港元水平，收市跌1.6%，周三(21日)早段繼續調整，低開2.7%後低見220.4元，為過去5個交易日的低位，連續第3日下跌，累計至今跌逾6%。

有報道指阿里斥3.5億美元增資土耳其著名電商平台Trendyol，而阿里在是次增資持股升至86.5%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署好倉，當中認購證及牛證於周一(19日)及周二，分別共錄得約1,050萬元資金流入，並且見周二流入牛證的資金集中在200至210元收回區域的產品。

阿里購證22449，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿。

阿里購證28395，行使價254元，2021年7月27日到期，實際槓桿10.2倍，熱門條款。

阿里購證28396，行使價232.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿10.7倍，貼價。

阿里牛證59407，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率23.2倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里牛證62703，收回價203元，行使價201元，換股比率500，槓桿比率10.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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