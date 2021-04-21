【瑞通推介】安踏配股價挫　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮疫情反彈影響企業盈利，道指隔晚下跌256點或0.8%，收報33,821點。

恒指周二(20日)收報29,135點，升29點或0.1%。周三(21日)早段重挫逾600點，考驗28,500點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,800至29,899點。

安踏體育公布控股股東以每股131.48元配售8,800萬股，套現逾115億元，為控股股東6年半來首次減持。安踏周三早段一度急挫逾8%，跌至130元邊，失10天線。周二有近40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流入。

美團大規模配股及發債集資，周二股價低見284元後已見支持，其後大部分時間保持升勢，收升1.5%於293.6元，成交額674億元。大行看好美團今次集資有助支持未來業務投資發展及流動性，尤其集團未來將大舉搶攻社區團購，是次融資可消除市場對其資本憂慮。大市回軟，美團周三早段曾跌逾3%，再跌至284元附近，其後跌幅曾收窄，重返290元水平。周二有超過21億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾1,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約50萬元淨流出。

有份認購今次美團配售的騰訊控股則偏軟，周二收跌0.7%於622.5元。近日有券商憂慮騰訊手機遊戲推出時間不明確，廣告收入添壓，下調騰訊目標價。騰訊周三早段續跌約2%，一度跌至608元水平，暫連跌第3日。周二有約4億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，逾5,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾600萬元淨流出。

滙豐控股將於下周二(27日)公布首季業績，另行政總裁祈耀年表示，計劃將集團租用物業的空間縮減40%。股份周二維持在46元以上窄幅上落，收報46.1元，升0.2%，連升兩日。周三早段回落逾2%，失守45元。周二有約100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。

汽車股上日普遍整固，不過近日推出新品牌極氪首款車型的吉利汽車延續強勢，周二曾升2.8%，高見23.5元，收報23.1元，升1.1%。吉汽由上周低位19元邊開始回升，至周二累漲逾兩成，先後收復10天和20天線。周三早段回落逾3%，低見22元邊。周二有逾320萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約40萬元淨流入。

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