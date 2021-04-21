律師會介入凍結買樓資金　金管局正研究按揭不再經律師行戶口

律師會去年底突然接管黃馮律師行，逾150名該行客戶用作買樓的「血汗錢」被凍結，涉及至少3.75億港元，有苦主更直言因而被迫破產。律政司今早(21日)回應議員書面質詢時表示，金管局正與銀行業界研究物業交易的替代付款機制，探討銀行在不影響樓宇買賣各方的基本角色和法律責任下，不經律師行戶口支付物業按揭貨款金額的安排。而律師會已成立工作小組審視介入過程，並表示會不斷討其運作，樂意聽取意見以作出改善。

律政司在回應議員的書面答覆中表示，根據律師會提供的資料，律師會2011年至2020年的10年間共有23宗介入，涉及被凍結的客戶款項總額約5.38億港元。就2011年至2019年期間的21宗介入，律師會一共收到979宗申索，而根據紀錄，過去10年由介入到法庭就有關款項的處置和分配安作出命令，平均需時2年7個月。

就黃馮律師樓被介入一事，律師會表示，理事會在決定是否行使法定權力介入涉事律師行的業務時，已考慮所有相關的因情況和客戶款項被挪用的風險，才決定行使有法定權力介入。

而律政司則指，理解該介入對涉事律師行客戶的影響，並自有關介入以來一直與律師會保持聯繫，提到金管局正探討未來不經律師行戶口支付物業按揭貨款金額的安排，有望減低一旦有律師行營運出現重大問題時，對銀行及客戶所造成的影響，以及加強對各方的保障。

此外，在一宗關乎上述介入的涉事律師行的訴訟中，法院已表示會隨時準備處理可能提出的協助各指示申請。