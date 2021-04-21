【高盛推介】京東失守290元 資金連日部署好倉
2021年04月21日 12:29
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周二(20日)失守300港元水平，收市跌約1.1%，周三(21日)早段繼續下跌，開市隨即失守290元水平，低見284元，為近7個月的低位，落後大市兼為連續第3日下跌，累計跌逾5%。
有報道引述消息指出，指京東旗下愛回收，擬在5月中旬提交申請，計劃於6月初在美國上市，目標集資5億至10億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金趁低吸納好倉，當中認購證及牛證於周一(19日)及周二，分別共錄得約830萬及680萬元資金流入。此外，周二流入牛證的資金除了集中在295元以上收回價的貼牛外，其他收回區域的產品亦見獲資金留意。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的高槓桿京東購證(18358)。並可留意同屬貼價的長年期、低街貨京東購證(21399)。牛證方面的近牛選擇可留意京東牛證(54003)。遠牛選擇可留意京東牛證(67134)。
京東購證18358，行使價341.08元，2021年6月30日到期，實際槓桿11.5倍，貼價、高槓桿。
京東購證21399，行使價339.08元，2021年9月23日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、長年期、低街貨。
京東牛證54003，收回價270元，行使價267元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，高槓桿近牛。
京東牛證67134，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
京東沽證18730，行使價271.68元，2021年7月02日到期，實際槓桿8.5倍，貼價、低街貨。
京東熊證69411，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，新上市。
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