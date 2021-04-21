瑞銀：車用晶片短缺非結構問題　未來幾季將逐漸解決

瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻表示，車用晶片短缺對全球首季汽車5至10%銷量造成影響，但只會令汽車庫存降低一個星期，不至於造成車企沒有車賣的情況，又強調晶片短缺並非結構性問題，第2季情況正在改善，相信行業會自然調節，例如透過價格上漲、需求端重新分配等，且車用晶片並非高精密度，料未來幾季會逐漸解決短缺問題。

他認為，目前全球汽車行業市值偏高，以往全球汽車年產量約8,000萬輛，對應市值約8,000億美元，由於造車新勢力的加入，行業市值幾乎再翻一倍，惟事實上汽車銷量卻難以同時翻倍。因此估值高有3個可能性，包括全球「放水」下資金要尋找出路、車企除賣車以外發掘到新的商業機會、又或是估值出錯，但真正原因還有待時間證明。

鞏旻指，內地電動車產業在全球亦相對活躍，今年上海車展中，他留意到電動車的投放更多來自傳統車企，而不是新勢力；內地自主品牌的高端車型亦得到市場認可。他又指，各科技巨頭參與造車，相信這些公司的新產品約需要3年時間才推出，短期內競爭不明顯。惟未來行業競爭會加劇，令行業利潤率提升比較困難。