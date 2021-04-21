調查：5成受訪者計劃未來12個月置業

香港置業研究部董事王品弟表示，該行於3月底透過問卷形式進行首季「客戶置業意向調查」，成功收回249份有效問卷，計劃未來12個月入市受訪者達50.6%，按季顯著上升11.2個百分點，更創2018年第1季後的12季新高。另外，最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達53.8%，按季升1.1個百分點，比例亦創6季新高。

調查亦顯示，樓市調控措施仍是影響受訪者對入市決定的重要因素，佔比21.3%，按季跌約4.2個百分點，其次以樓價走勢作考慮佔18.1%，按季跌0.3個百分點。他指出，受訪者以樓控措施為最主要考慮，可見不少人關注政府會否調整樓控措施，進一步激活換樓鏈。

調查又顯示，約34.9%受訪者購買物業主要用途為換樓，其次用作上車佔32.9%，而投資比例則創10季最高，比率約32.1%。同時，逾半受訪者傾向購買一手物業，比率為51.8%，按季升3.7個百分點。對於預算購買一手樓原因，最多人是因為價錢吸引，相關比率約34.9%。

香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，全球開閘「放水」提振經濟，低息環境料持續一段時間，勢推高資產價格，吸引資金流入磚頭，加上疫苗開始廣泛接種，有助疫情受控，為樓市帶來支持，展望短期有不少新盤趁市旺魚貫登場，交投有望延續活躍，預計次季一手私宅註冊量升約一成半，至逾4,200宗水平。

值得注意，政府將於5月推行「來港易」，允許內地人士來港後毋須接受14天強制檢疫，料有利「北水」來港置業，若中港恢復通關，相信樓市更將旺上加旺，預期今年樓價升至少10%，年內更有力重上歷史高位。