內地年輕人無所不炒？限量版「積木熊」炒上14.5萬人幣

中國1990年後出生的世代渴望「一夜暴富」，近年來不僅炒盲盒、炒基金、炒球鞋，如今換成「炒熊」。外媒報道，1隻原產於日本的「積木熊」，原價2,000元人民幣（下同），被炒到3萬元，限量版的甚至被炒到14.4999萬元。內媒警告，年輕跟風「炒熊」，到頭來恐面臨被「割韮菜」的命運。

被內地年輕人大肆炒作的是日本玩具公司Medicom Toy於2001年8月推出、名叫Bearbrick的1款木製玩具，又被稱作積木熊或暴力熊，共有6種尺寸，每隻身上印有五彩斑斕的圖畫，四肢還可以任意活動擺放。

積木熊之所以受到追捧，主要因為Medicom Toy與各大品牌、設計師或藝術家合作，推出各款聯名限量產品，部分更在拍賣會上以高價成交，因而令產品成為奢侈潮品。積木熊在中國之所以被炒作，除因名人效應外，還基於產品發售機制的影響。據講，Medicom Toy的積木熊都是以抽籤的形式預售，僅在日本限量發售，東西少，買的人多，價格就會漲得更貴。

報道引述內地網友指，掀起「炒熊」熱潮和物流有關，因疫情下日本的物流已經停了，所以玩家想買到熊，只能從有管道的人手中購買，價格自然上升。此外，很多人買熊，並不是因為喜歡，而是覺得它貴、難買，所以一些非收藏玩家開始加入買熊行列，導致需求愈來愈大。

內地傳媒在某電商平台搜索積木熊，出現了近2,000件商品，價格從100多元到10萬元以上不等，其中1款6周年限定版、尺寸72厘米的積木熊，售價高達14.4999萬元。

近期，不少中國年輕人人已瞄準「炒熊」商機，開始大量收購並擇機高價賣出。有粉絲量數萬的微博博主在網上分享難辨真偽、靠「炒熊」發財的影片，評論區不乏羨慕聲音，一些年輕人受暴利刺激入市，渴望靠「炒熊」發大財。

在朋友圈代購賣積木熊的小範表示，「炒熊」盛行的一大原因是門檻低，既不需要專門知識，也不需要大量本金，幾千元就可上手，運氣好的話，回報率很高。一些人會從代購的「熊販子」處大量囤熊，營造貨品緊缺的表象，然後在電商平台高價賣出；資金充足的玩家可以獲取大量上游貨源，逐步哄抬價格，隨後一些有炒作經驗的黃牛或二手玩家入場，繼續將市場炒熱，層層牟利，最後被收割的往往是小散戶。

同時，一些熱門積木熊也開始有了「山寨版」。為了將假貨洗成正品，一些賣家甚至將內地生產的產品先寄往日本，再寄回國內，以偽裝海外發貨。